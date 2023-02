Een betrokken pianodocent én dirigent als een gezinshoofd

Jij liet ons doorzingen”, zei Gielissen in zijn toespraak. ,,Jouw visie was dat we eerst het muziekstuk moesten aanvoelen, pas daarna kwamen de puntjes op de i aan bod.” De voorzitter noemde toen ook verschillende hoogtepunten die het koor met Verschuren mocht beleven, zoals de uitvoeringen van Misa Criolla en Carmina Burana (beide meerdere keren), het Requiem van Andrew Lloyd Webber, Chichester Psalms van Bernstein en het monumentale The Armed Man.

Verschuren had piano en orkestdirectie gestudeerd aan het conservatorium in Maastricht en later in Tilburg. Met zijn gedrevenheid leidde hij het koor naar optredens in de Notre Dame in Parijs en het Amsterdamse Concertgebouw. ,,Dat is het leuke van dirigeren, van het samenwerken met het koor: zoeken naar de bovengrens en dan nog de lat een beetje hoger leggen”, zei hij in het interview. ,,Zonder overigens de realiteit uit het oog te verliezen, we zijn tenslotte geen professioneel koor. Maar wel één grote familie.” Met hem als gezinshoofd dus.