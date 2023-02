Een coach is niets zonder zijn ijshockeyers, vindt Kemphanen-trainer Larry Suarez (59)

Als Larry Suarez (59) in zijn auto stapt, gaat de muziek aan of hij start een ijshockey-podcast. Dan denkt hij niet meer aan waarom die ene aanval nou zo goed liep, of hoe die beter had gekund.

Tijdens zo’n autorit is hij even niet meer bezig met tactiek, cijfers en de volgende wedstrijd. ,,Tachtig procent van mijn dag bestaat uit de vraag: hoe worden we beter?”, vertelt de coach van Eindhoven Kemphanen. Een wandeling of fietstocht? Ook dan zijn de gedachten veelal bij die vraag.

In 2006 kwam de Amerikaan naar Nederland, destijds voor Tilburg Trappers. 6500 kilometer van de plek waar hij opgroeide, in het hart van miljoenenstad Chicago. Hij werd verliefd op Nederland, was vijf jaar later zelfs bondscoach. Alleen trainersklussen in het buitenland, twee in Italië en zes in Duitsland, deden hem tijdelijk verhuizen uit zijn woonplaats Nijmegen. Zijn gesproken Nederlands klinkt dan ook meer als gemixt Duits dan hij zou willen, geeft hij lachend toe.

Quote Het is niet makkelijk om naar een coach te luisteren als je baas dat al de hele dag verlangt Larry Suarez (59), coach Eindhoven Kemphanen

Zo’n vijf uur voor een thuiswedstrijd is Suarez al in het Eindhovense ijssportcentrum, uren voordat de ijshockeyers aankomen. Dan overpeinst hij de laatste training nog eens, of overlegt hij telefonisch met zijn belangrijkste spelers. ,,Geen van onze spelers is prof, dus ze werken ook nog fulltime. Het is niet makkelijk om naar een coach te luisteren als je baas dat al de hele dag verlangt. Ze komen puur uit liefde voor de sport. Dat ze dezelfde toewijding hebben als een prof, verdient niets meer dan respect.”

Toewijding

Suarez praat graag over zijn ijshockeyers. Soms denkt hij na een actie van sterspeler Rastislav Veres verwonderd: hoe kán zoiets überhaupt? Maar wat hem nog blijer maakt, is het terugzien van de toewijding die hij verlangt. Neem het competitieduel in Tilburg tegen Trappers (1-4 winst), vertelt hij, van oudsher een grote rivaal. ,,Ook in de laatste vijf seconden leek het nog alsof we om de winst in de bekerfinale streden. We lieten het spel niet op ons afkomen, maar we pakten het zelf aan.”

Quote Heb je het punt bereikt waarop je denkt dat je alles weet? Dan kom je in de problemen Larry Suarez (59), coach Eindhoven Kemphanen

Als Suarez hoort dat zijn visie weleens filosofisch is genoemd, moet hij lachen. ,,Het is een evolutie die natuurlijk ontstaat: door veel te kijken naar anderen, en daarvan te leren. Een trainer moet zijn eigen ego in bedwang kunnen houden. Je moet niet bang zijn dat iemand anders het beter weet dan jij. Heb je het punt bereikt waarop je denkt dat je alles weet? Dan kom je in de problemen. Eigenlijk is het als een continue evolutie die nooit eindigt.” In zijn antwoord verschuilt inderdaad een beetje filosofie.

Kemphanen zal zich weer gaan richten op de play-offs, nu het laatste competitieweekend achter de rug is. Zaterdag wonnen de ijshockeyers ruim van UNIS Flyers uit Heerenveen: 8-0. Zondag werd Yeti’s Breda met 3-8 verslagen. Daarmee herpakte de ploeg zich uitstekend na de nipte uitnederlaag tegen Amsterdam Tigers (5-4), een week eerder. Tigers is het enige team dat dit seizoen vaker scoorde dan de Eindhovenaren.