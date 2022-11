Een derde van Nederlandse apneu-kastjes moet nog worden vervangen

Politie­hond Deya baart achttien puppy’s, nu nog maar negen in leven

EINDHOVEN - Hond Deya haalde de volledige draagtijd van haar puppy’s al niet, ze was topzwaar. Maar dat ze er in de nacht van vrijdag op zaterdag achttien ter wereld zou brengen, dat had niemand verwacht. Helaas waren er maandag er nog maar negen in leven.

28 november