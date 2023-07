Een frietje blijft een traktatie; feestje tijdens Geldropse kindervakantieweek met luchtkussens en frietkar

Kempener­pop strikt bijzondere headliner: Russische punkband Pussy Riot komt naar Waalre

WAALRE - De organisatie moest het nog even voor zich houden, want de ultieme bevestiging was nog niet binnen. Maar eindelijk mag het bekend worden: tijdens het gratis toegankelijke Kempenerpop, dat plaatsvindt in het weekend van 22 en 23 september, treedt de band Pussy Riot op.