Een hondendrol met grote gevolgen: koeien kunnen miskraam krijgen door parasiet

Roemrucht Woen­sel-West is mooi opgeknapt, maar voor wie, vragen Eindhoven­se podcastma­kers zich af: ‘Hoogopge­lei­den verdringen de anderen’

26 april EINDHOVEN - Veel is er de afgelopen jaren veranderd in Woensel-West, maar werd alles ook beter? Die vraag stellen twee vrouwen in een podcast over de Eindhovense buurt. ,,Een nieuwe zaak waar je dure koffie met havermelk kunt krijgen, is hier misschien niet passend.”