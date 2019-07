Een kijkje in de keuken van Weerplaza: de verhitte strijd om de heetste plek van Nederland

12.45 uur

,,Gefeliciteerd met jullie record”, klinkt het direct bij binnenkomst. Bij Weerplaza is uiteraard alom bekend dat de medaille voor de heetste plek van Nederland sinds woensdag in Eindhoven ligt. Voordat Eindhoven de 39,3 aantikte, had Gilze-Rijen eerder die dag al het op 23 augustus 1944 in Warnsveld gevestigde hitterecord van 38,6 graden gebroken. ,,Het al bijna vergeten record van Warnsveld belandde binnen een dag buiten de top tien”, zegt Weerplaza-meteoroloog Ben Lankamp. ,,Vandaag beloof het opnieuw erg spannend te worden.” Het is 13.00 uur als de temperaturen voor beginnen te lopen op het record van een dag eerder.