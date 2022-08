‘Een lach en een traan’: duizenden bezoekers swingen op Levensliedfestival in Eindhoven

met video Duizenden voetbalsup­por­ters zien PSV verliezen in Eindhoven­se binnenstad

EINDHOVEN - Een paar honderd fans van de Schotse voetbalclub Rangers FC verzamelden zich op de Markt in Eindhoven in afwachting van de kraker tegen PSV op woensdagavond. De voetbalsupporters mengden zich daar tussen vrolijk uitgedoste eerstejaarsstudenten die nog in grotere getale aanwezig waren in de stad voor hun introductieweek. PSV-supporters keken in grote getale de wedstrijd op tv-schermen op Stratumseind en in de binnenstad, tot grote teleurstelling. Eindstand: 0-1.

24 augustus