Een lach en een traan maar allerminst een hoorzitting, Eindhovense wethouders zonder slag of stoot benoemd

Leuk zo'n cv maar wat voor vlees hebben we eigenlijk in de kuip. Vanuit die gedachte stelde voormalig D66-raadslid Robin Verleisdonk vorig jaar voor om nieuwe wethouders eerst te laten bevragen door de gemeenteraad. Wat is hun achtergrond, welke bagage nemen ze mee en waar staan ze voor. Een traditie in steden zoals Amsterdam en Den Haag en dat moest het volgens Verleisdonk ook maar in Eindhoven worden.