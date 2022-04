Een leeg Stratumseind maar het terras van Roland moet voor de veiligheid toch naar binnen, ‘Ze willen het niet zien bij de gemeente’

met video Brand bij zorginstel­ling in Eindhoven, pand tijdelijk ontruimd

EINDHOVEN - Bij een zorginstelling aan de Nuenenseweg in Eindhoven brak vrijdagmiddag rond 14.00 uur brand uit. Het gebouw was al ontruimd toen de brandweer aankwam. Er is niemand gewond geraakt.

22 april