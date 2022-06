Een liefdevol eerbetoon van onze lezers aan hun vaders

VaderdagZondag 19 juni: Vaderdag. Mijn ED nodigde lezers uit hun vader te eren met een gedichtje, verhaaltje of een enkel regeltje. Dat leverde leuke en lieve inzendingen op, met warme herinneringen. Lees hieronder een welverdiend eerbetoon aan al die vaders die altijd klaarstaan om te helpen, die zorgzaam en liefdevol zijn of waren, vaders die er hopelijk nog jaren zijn en ook vaders die er niet meer zijn en vreselijk gemist worden.

Mijn vader had gouden handen

Dit jaar gaat Vaderdag helaas een beetje anders zijn, omdat dit het eerste jaar is zonder vader. Hij is vorig jaar - begin juli, niet lang na Vaderdag, zeer plotseling overleden.De laatste dag die we samen hebben doorgebracht zal ik nooit vergeten.Hij had gouden handen, en was me aan het helpen met mijn tuin. Ik, ziek (long covid) zat en liep er maar een beetje bij voor spek en bonen. Ik had wel een bananenbrood voor hem gebakken, die heel goed beviel.Na een dag van snoeien en opruimen hadden we afgesproken dat hij de week erna terug zou komen.Dat is dus nooit gebeurd, toen zat ik op zijn uitvaart.Ik mis hem nog elke dag, zijn stomme grapjes, zijn gouden handen en dat hij altijd alles over had voor ons, zijn kinderen en zijn kleinkinderen.

Kim van Nistelrooij

Vader, bedankt

Toen je met ons moeder trouwde

’n nieuw leven voor je,

Had je toen gedacht

Dat er elf kinderen zouden komen

En had je ook ooit verwacht

Dat je als boer zo hard moest werken

De akkers ploegen lopend achter je paar

Samen met moeder zorgen voor ’t vee

Zaaien en oogsten, hout voor de winter

’t moest er allemaal zijn, dat viel niet mee

Opa en oma woonden ook bij ons in huis

Varkens werden geslacht, eten moest er zijn

Of kippen en kalkoenen ,soms ’n runderbout

Toen kon je ’n tractor kopen, dat was fijn

Wij werden groter en hielpen ook mee

Dat werd na schooltijd gewoon verwacht

Studeren was er niet bij

’n goeie huisvrouw worden is genoeg,

Da’s wat m’n vader dacht

De tijden waren anders, dat is waar

Maar wij waren tevreden en geborgen

We hadden respect voor jou

En we maakten ons als kinderen geen zorgen

Vader, bedankt voor alles wat je voor ons deed

Je was ’n goede vader

Dat je nu ergens gelukkig bent met ons moeder,

dat is onze wens

Ooit tot ziens,

je kinderen

Veel respect voor hem

Ik wil mijn vader, Cor Ooijen, in het zonnetje zetten op deze Vaderdag omdat:

Hij 85 jaar is en toch altijd weer het doorzettingsvermogen heeft om door te gaan ondanks zijn ‘gebreken’.

Hij ondervindt erg veel last van zijn artrose, heeft diverse keren slijmbeursontsteking gehad met veel pijn, doet zijn administratie nog steeds met veel inzet en heeft alles zeer goed op orde.

Hij heeft een goed geheugen betreft afspraken, data enz. Is er altijd voor mij maar ook voor m’n twee dochters, zijn kleindochters dus.

Hij doet op de fiets alle boodschappen, fietst naar zijn afspraken in het ziekenhuis, onderhoudt zijn grote tuin nog steeds grotendeels zelf, helpt mijn moeder zeer veel in het huishouden, maakt sigaretten voor haar, etc etc.

Ik heb veel respect voor hem, maar hij houdt er niet van om in de belangstelling te staan; Ik hoop toch dat hij via deze weg mijn waardering zal lezen.

Jose Ooijen, Eindhoven

Volledig scherm Deze foto van Rini van der Ven is van augustus 1971 © privéfoto

Rini van der Ven: kleine man, groots in daden

Helaas is ons pap Rini van der Ven 7 jaar geleden gestorven, maar hij was een toppertje! Kleine man, groots in daden!

Colinda Denkers

Ons pap, de leeuw

Lieve pap, de leeuw is jouw sterrenbeeld, en een beter passend symbool had het universum niet voor jou kunnen kiezen.

Jij bent sterk, trots en waakzaam over jouw gezin.

Jouw leven heeft al veel uitdagingen gekend, die jij altijd in de aanval aangaat.

Jou maken ze niet klein!

Liefs, knoeperdloes

Onze wadlooptocht samen

Volledig scherm Foto van vader Johan en dochter Danielle tijdens het wadlopen © privéfoto

Toen ik mijn vader (73) uitlegde wat een ‘bucketlist’ was, zei hij: ,,Op mijn bucketlist staat, dat ik met jou wil gaan wadlopen Daan”. En zo geschiedde, het was fantastisch samen en óók ik had dit voor geen goud willen missen.

Daniëlle Veraart, Eindhoven





Papa

En...als ik me dan even afsluit

Voor alles en iedereen.

Zie ik je zwakke ogen

En ben je weer even om me heen.

Ik lach om je grapjes,

En zie je lieve lach.

Ik doe mijn ogen open...

Je bent er niet meer vader-dag.

En ja ik weet het zeker...

Je bent daarboven bij ons mam.

Maar ik mocht zó graag willen

Dat je met Vaderdag even naar beneden kwam!

Mieke Ras

Achterop

Langzaam en heel voorzichtig fiets ik over de kinderkopjes, met mijn vader achterop. ‘Hou je goed vast, pap. De weg is hier hobbelig.’

Het blijft doodstil achter me.

‘Lekker zo in het zonnetje, pap. Zo’n kans krijgen we niet meer, samen op de fiets.’ De zon prikt in mijn ogen en een traan glijdt langzaam over mijn wang.

‘We zijn er.’ Ik stap van de fiets, zucht diep en open de fietstas.

In de ontvangstkamer staat een glazen vitrine met demonstratiemodellen. Ik bekijk ze aandachtig. ‘Dit wordt hem.’ Ik wijs naar een gouden hanger met een ster op de voorkant.

‘Wil je erbij blijven?’, vraagt de vrouw vriendelijk.

Ik slik en voel mijn hoofd warm worden. ‘Nee, ik wacht hier wel.’

‘Nou, het zit erin.’ De vrouw houdt het hangertje in de lucht. ‘Zal ik hem bij je omdoen?’ ‘Graag’, fluister ik en veeg de tranen van mijn gezicht.

Buiten zet ik de urn voorzichtig terug in de fietstas en knoop mijn jas stevig dicht. Het is koud nu de zon weg is. Ik voel de hanger bungelen op mijn borst, ter hoogte van mijn hart.

‘Zo pap, ik breng je weer naar huis.’

Anja

Hopelijk nog jaren genieten

Wij hebben altijd het gezegde: het hele jaar is het elke dag vader-of moederdag.

Maar van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om mijn man (mijn maatje) - vader, schoonvader en geweldige opa - eens in het zonnetje te zetten.

Wij genieten van zijn energie, zijn zorgzaamheid maar vooral zijn humor.

Hopelijk kunnen we met z’n allen nog heel veel jaren van elkaar genieten.

Marianne Hack

Volledig scherm Foto ter illustratie © Getty Images

De beste vader die we ons hebben kunnen wensen

Nog maar drie weken geleden kregen wij als gezin op de eerste hulp van het Catharina Ziekenhuis de verschrikkelijke boodschap waar iedereen altijd voor vreest;

jij bent zeer ernstig ziek. Alles wat daarvoor altijd zo vanzelfsprekend voor lief is genomen wordt nu ineens zo bijzonder. Jij hebt altijd voor ons klaargestaan en gevochten als een leeuw en nu staan wij om jou heen en doen dat voor jou en met jou.

Meer dan ooit moet vandaag wereldkundig worden gemaakt dat jij de beste vader bent die wij ons hebben kunnen wensen. Vandaag staat het in de krant maar voor altijd in mijn hart.

Bart van den Heuvel

Petje af voor mijn vader

Hij heeft 25 jaar voor mijn moeder met MS gezorgd. Nu zorg ik een beetje voor hem en hij voor mij.Hij is 86 en ik hoop hem nog lang bij me te hebben en niet alleen voor het schillen van de aardappelen en het samen kijken naar voetbalwedstrijden.

H. Konings, Gemert