Een lugubere bruiloft tijdens het Halloween Theater Spektakel op KnoopXL, met afgehakte vingers toe

Verdachte aangehou­den voor mogelijke schietpar­tij in huis in Dommelen

DOMMELEN - Een kleine week na de mogelijke schietpartij in een huis aan de Crusaethof in Dommelen heeft de politie een 60-jarige man in de kraag gevat. De verdachte werd maandagmiddag rond 12.40 uur aangehouden op de Oirschotsedijk in Eindhoven.

17:40