Eén minuut pieken op je longboard tijdens wereldkampioenschap in Eindhoven

Eind aan jarenlange impasse: Eindhovens BioArt Lab wordt alsnog eigenaar van Duitse bunkerwo­nin­gen

EINDHOVEN - De toekomst van het BioArt Lab van de Eindhovense kunstenaar Jalila Essaïdi in vijf Duitse bunkerwoningen aan de Oirschotsedijk lijkt verzekerd. Er is met de gemeente een aangepaste overeenkomst gemaakt over de overdracht van de monumentale woningen aan de stichting. ,,Beide partijen zijn daar blij mee”, schrijft wethouder Marcel Oosterveer in een brief aan de gemeenteraad.

16 april