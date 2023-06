Een muur om ons land tegen asielzoekers? Die is al lang in de maak

Helmond vestigt hoop op nieuw provincie­be­stuur voor aanpak geur Den Ouden

HELMOND - Het was de bedoeling om er samen uit te komen. Maar Helmond staakte 18 april de gesprekken met Den Ouden over de geuroverlast van dat bedrijf. Ze hoopt nu op strengere regels vanuit de provincie als er een nieuwe gedeputeerde is.