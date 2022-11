Een muzikaal huwelijk tussen Eindhovense koren wordt bezegeld in het CKE

Opgericht in 1896

,,Ascolta is Italiaans voor ‘luister’”, zegt Hanny Marcelis, ook voorzitter en al 35 jaar lid. ,Het ontstond in 1957 als personeelskoor Tussen de Rails van de NS. En repeteerde in De Fuut aan de Fuutlaan, dat nog steeds onderdak biedt aan ontspanningsclubs van spoormensen.

Minder contributie

A Musical Journey is het eerste optreden van het nieuwe koor. Het concert zaterdag 19 november om 20.15 uur in de concertzaal van het CKE aan de Pastoor Petersstraat, maakt een reis langs de wereld van Dvorák (Negende Symfonie), Gerschwin (Porgy and Bess), Bernstein (West Side Story), John Williams (Dry Your Tears, Afrika) en Irwin Kostal (Sound of Music). Daarmee doet het recht aan de geschiedenis van beide koren.

De Toonkunst maakte naam met een uitvoering van The Armed Man en het Requiem van Andrew Lloyd Webber. Corrie van der Meijden zingt al dertig jaar als sopraan bij Ascolta. Haar favoriet? ,,Dat is toch As It Was In Heaven. Het zingt heel fijn, vanwege de emotie die in de film zit.” Ze is blij met de fusie en kijkt uit naar het concert, maar ook naar de altijd goed bezochte uitvoeringen in verzorgingshuizen.