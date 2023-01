Een pakjesautomaat op zonne-energie: Strijp-S in Eindhoven heeft de primeur

Samen zijn ze volgens PostNL ruim voldoende om te voorzien in de energiebehoefte van de pakjesautomaat. Deze verbruikt een paar honderd kilowattuur per jaar. Door de zonnepanelen is het niet nodig om de automaat aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Pilot

De automaat op zonnekracht, die op 4 januari werd geplaatst, wordt de komende maanden getest. Als de proef succesvol is, gaat PostNL deze op meer plekken in Nederland installeren.

Het postbedrijf startte zes jaar geleden met de automaten, waar pakketjes en brieven 24 uur per dag kunnen worden gebracht en opgehaald. Almere had destijds de primeur, met vijftien automaten. In december werd het vijfhonderdste exemplaar in Nederland geplaatst. PostNL streeft ernaar om het aantal in 2024 uit te breiden naar 1.500 stuks. Eindhoven telt er momenteel twintig.

De automaat met zonnepanelen werd juist in de winter geplaatst, omdat dan de opbrengst aan zonne-energie het laagst is en het best getest kan worden of de automaten 24 uur per dag, 7 dagen in de week te gebruiken zijn.

PostNL-app

,,De komende maanden gaan we kijken of er eventueel nog verbeteringen nodig zijn”, zegt een woordvoerster van het bedrijf. Waar de volgende automaat met zonnepanelen komen, is haar nog niet bekend.

Het postbedrijf beraadt zich op verdere technische toepassingen, zoals een koppeling met de PostNL-app, waarmee de automaat te bedienen is.

Volledig scherm Pakjesautomaat met zonnepanelen op Strijp-S. ©