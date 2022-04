Een praatje, meer groen en bewegen in de Buurtwerf

EINDHOVEN - Maar liefst 300 ideeën kwamen er binnen op de vraag aan bewoners van de Gestelse wijk De Bennekel wat zij graag wilden met het overgebleven geld van stichting De Ketting nadat het gelijknamige wijkhuis in 2013 afbrandde. Buurttuin De Buurtwerf is daar het eerste resultaat van.

De wens voor meer natuur en groen waar gesport, gespeeld en gepraat kan worden kwam veel naar voren in het onderzoek dat vorig jaar al is gedaan. ,,Dat hebben we vertaald naar drie thema’s voor de Buurtwerf, ontmoeten, vergroenen en bewegen", zegt woonconsulent Ruben Harmsen van Woonbedrijf. De corporatie stelde het terrein pal naast wijkcentrum De Dommel beschikbaar voor de Buurtwerf. Samen met werkgroep Groen Bennekel, buurtbewoners en andere partners wordt nu bekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan het terrein.

Tegels gewipt

,,Dat kan op allerlei manieren", stelt sociaal ontwerper Lian Kroes. ,,We staan open voor allerlei ideeën. Omdat vorig jaar het terrein nog niet klaar was voor gebruik zijn we toen wel al samen met Groen Bennekel begonnen met ‘Plekkie voor een stekkie’ met als doel de voortuinen in de wijk te vergroenen.” ,,Zo hebben we vorig jaar in totaal 50 m2 aan tegels uit de grond gewipt en vervangen door groen", vervolgt Laura Astola van de werkgroep Groen Bennekel. ,,Er zijn aanzienlijk wat geveltuintjes in de buurt gerealiseerd.”

Buurtcompost

Voor haar zijn groen, een gezond klimaat, biodiversiteit en bodemverbetering belangrijke thema's en is daarom blij met de Buurtwerf, al had ze liever gezien dat ook daar alle stenen verwijderd zouden worden. Door de aanwezigheid echter van de Japanse duizendknoop, een woekerplant, is vooralsnog gekozen de bestrating op het terrein te laten liggen en met plantenbakken voor onder meer groenten en kruiden te beginnen. Astola: ,,Ook gaan we aan de slag met ‘buurtcompost'. Daarvoor hebben we met de supermarkt kunnen afspreken dat zij ons hiervoor hun ‘oude’ groenten en fruit leveren, maar natuurlijk kunnen ook buurtbewoners er aan bijdragen. Verder willen we buurtbewoners uitleg gaan geven hoe je kunt eten uit eigen tuin en ze laten zien hoe gemakkelijk, gezond en lekker dat is.”

Beweeg- en beleefroutes

Harmsen: ,,Tot ongeveer november zullen we samen experimenteren en faciliteren om zo structuur aan te brengen in de activiteiten. Ondertussen gaan we dit jaar ook al aan de slag met het opzetten van beweeg- en beleefroutes in de Bennekel. Als je straks zo'n route volgt, kom je allerlei speel- en beweegmogelijkheden en verhalen over de wijk tegen. Zo willen we wijkbewoners ook verbinden met het Dommeldal, de Genneper Parken en de High Tech Campus.”