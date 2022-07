Een retro ansichtkaart van Eindhoven in de Looiakkerstraat: ‘Ik vind die beeldtaal heel vet’

Wanneer je vanuit het zuiden het centrum van Eindhoven in komt gereden, valt je oog al snel op de kleurrijke schildering op een gevel aan de Looiakkerstraat. Dat is precies wat kunstenaar Johan Moorman in zijn hoofd had toen hij in 2013 de schildering maakte. Wat er in de muurschildering te zien is, daar mag de kijker zelf in verdwalen, vindt grafisch ontwerper en kunstenaar Johan Moorman (43) uit Eindhoven. Het gigantische tafereel op een zijgevel aan de Looiakkerstraat komt van zijn hand, maar moet voor iedereen die er voorbijkomt een eigen betekenis hebben.