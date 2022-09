Een slinger van 4000 bh’s: ludieke actie voor serieuze stap in borstkankeronderzoek Early Warning Scan

Met dit apparaat kan borstkan­ker straks pijnloos en in een vroeg stadium worden opgespoord: ‘Een mijlpaal’

EINDHOVEN - Het is zover. Het prototype van de Early Warning Scan staat er. Met dit apparaat wordt straks borstkanker pijnloos en ook bij jonge vrouwen in een vroeg stadium opgespoord. Dat zou veel meer levens kunnen redden. Het streven is om er in 2024 mee aan de slag te gaan.

30 september