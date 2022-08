Een speeddate met Jannie, Joris of Spikkels op de Kitten Kennismakingsdag van Roze

Melanie Verhoeven zit bij Spikkels in zijn hok. Nieuwsgierig komt hij naar haar toe. Verhoeven is op zoek naar een aanhankelijke poes die bij haar komt liggen. Die rustig is, maar ook graag speelt. Verhoeven: ,,Vroeger heb ik een poes gehad toen ik nog thuis woonde. Ik mis het, nu wil ik er weer een.”