Een sportieve optocht langs het Van Abbemuseum in 1950. Wie fietste er mee destijds?

EINDHOVEN - Een sportieve optocht met hier de doorkomst bij het Van Abbemuseum. Een foto gemaakt op 16 juni 1950. Wat was de (sportieve) reden voor deze foto en wie fietsen er hier voorbij? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Een nieuwe fabriekshal voor DAF in aanbouw in 1950 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Opmerkelijk genoeg weinig reacties op de foto van de bouw van een nieuwe fabriekshal voor DAF. Een foto van bijna 75 jaar geleden dus de tijd speelt wellicht een rol. Het gaat hier waarschijnlijk om een fabriekshal op het DAF-terrein tussen Eindhoven en Geldrop. Volgens Martien van Doorn (zonder e dus geen familie) was de hal speciaal voor de bouw van bussen met uitschuifbare motoren. ,,Deze konden aan de voorkant van de bus naar buiten worden geschoven voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.”

44 jaar bij DAF

Zelf hielp Van Doorn mee bij de inrichting van de fabriekshal. ,,En daarna ben ik in militaire dienst gegaan. Later ben ik weer teruggekeerd bij DAF waar ik in totaal 44 jaar gewerkt heb. Van de ontwikkeling van de trucks tot de productie van personenauto's en de afdeling research. Ik heb het bedrijf van achter tot voor en van boven tot onder meegemaakt. Een mooie tijd.”

Ook in de kranten van 1950 is aandacht voor de expansiedrift van DAF in de jaren vijftig. Het bedrijf groeide als kool en produceerde steeds meer vrachtauto's en bussen. In dezelfde periode wordt ook de productie van personenauto's aangekondigd. Die zouden uiteindelijk pas eind jaren vijftig van de band rollen.

Ongeluk

Weinig herinneringen dus en dat biedt de kans om nog even terug te komen op de foto van vorige week, waarop een broodbezorger van Etos was te zien. Deze bracht bij lezer Rudy Vogels een herinnering aan een ongeluk in de Jan van Riebeecklaan naar boven. ,,Een broodbezorger reed daar op zijn broodkar langs de toenmalige meisjesschool. Over een klinkerweg en bij een hobbel in de weg schoot de lade aan de voorkant van de kar los. De achterzijde van de kar met daarop de bezorger schoot omhoog en na een vlucht door de lucht belandde de bezorger hard op straat. Dat maakte wel indruk op een jochie van vijf.”

Bij Ria van Vroenhoven bracht de foto een soort jeugdtrauma boven. ,,In de jaren vijftig werden er Etos kassabonnen gespaard waar mensen geld voor kregen. Op een dag vond ik in de Lijsterbesstraat bij de Etos een zak vol met bonnen. Er stond op ‘Frits Philips Wielewaal’? Vol trots ging ik naar huis en mijn ouders adviseerden me om de zak af te geven bij het kantoor van Etos. ‘Misschien krijg je wel iets lekkers!’ Meer dan een ‘dankjewel’ en een lollie kon er echter niet vanaf. Het voelde als een soort vernedering en nu ik dit typ, doet het nog steeds zeer.”