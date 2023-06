Een verplicht bewijs van goed gedrag bij sportclubs? ‘Beter géén vrijwilliger dan een foute’

indebuurt.nl Sevenja richtte met vriendin­nen een Eindhoven­se band op: 'We hadden laatst ons eerste optreden'

Samen met vijf vriendinnen begon Sevenja van den Bogaard (35) een halfjaar geleden de band We Go Commando!. Zo gezegd, zo gedaan. Ze repeteerden drie verschillende liedjes in het punkgenre. Zondag 28 mei had de band het eerste optreden in Café The Jack. “We waren zenuwachtig, maar het was een superleuke ervaring.”