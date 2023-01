Een zuinige carnaval in 1957, zelfs geen geld voor een nieuw kostuum

EINDHOVEN - Als we deze foto mogen geloven, was het maar een karige carnaval in 1957. De door minister Hofstra ingevoerde bestedingsbeperking zorgde er zelfs voor dat deze Eindhovense carnavalsvierder geen kostuum kon aanschaffen.

Volledig scherm De begrafenis van militaire vlieger Van Dijk in Eindhoven in augustus 1958 © Frans van Mierlo

Het is maandag 11 augustus 1958 als het omstreeks halfvier in de middag helemaal mis gaat op Vliegbasis Eindhoven. Een Lockheed T-33 van de luchtmacht schiet bij de start van de baan. Een van de inzittenden kan zich nog redden met de schietstoel maar de toen 26-jarige vliegenier Rens van Dijk komt bij de crash om het leven.

Op de foto van vorige week is de uitvaart van Van Dijk te zien. Een foto die Renda van het Hof - van Dijk nog niet kende. Ze is de dochter van de omgekomen vliegenier. ,,Mijn vader heb ik echter niet gekend want mijn moeder was zwanger van mij toen het ongeluk gebeurde. Heel bijzonder om na al die jaren nu deze foto te zien.”

Veel verhalen over vader

Van het Hof leerde haar vader later wel kennen via de verhalen die haar moeder (inmiddels 90 jaar) nog steeds vertelt. ,,Ik ging als kind ook vaak naar zijn graf en iedereen sprak liefdevol over mijn vader. Hij zou op 4 april 91 zijn geworden en ik weet zeker dat we dikke vrienden zouden zijn geweest.”

Contact met leerling vlieger Ten Hove die met de schietstoel wist te ontkomen aan de crash, heeft Van het Hof nooit gehad.,, Jammer want ik had hem graag nog gesproken. Ik heb wel eens een oproep geplaatst maar daar is nooit een reactie op gekomen. Misschien denkt hij dat we hem iets kwalijk nemen maar dat is echt niet het geval.”

Hoge pief

Op de foto kwamen meer reacties. Zoals die van Henny Beekwilder. ,,Mijn zusje was getrouwd met een vriend van Rens, Fred, ook een vliegenier. Ik weet nog dat er na het ongeluk een hoge pief van de luchtmacht aan de deur stond. Wij dachten dat Fred was omgekomen maar ze vroegen of mijn zusje mee wilde om de moeder van Rens het slechte nieuws te vertellen.”

Piet van Rietschoten (88) liep in augustus 1958 mee in de begrafenisstoet voor Van Dijk. ,,Ik was destijds 24 en in dienst als monteur op Vliegbasis Eindhoven.” Ongelukken waren in die tijd volgens Van Rietschoten talrijk. ,,En begrafenissen dus ook. Met name de Thunderstrikes waren erg onbetrouwbaar met motoren die geregeld vast liepen.”

Militaire sokken

Van Rietschoten heeft ook nog een herinnering aan luitenant Van Dijk. ,,Als je met weekendverlof ging, moest je eerst bij hem aantreden. Hij was erg gespitst op onze uniformen. We moesten zelfs onze broekspijpen optillen zodat hij kon controleren of we wel militaire sokken droegen. Zo niet, dan mocht je niet met verlof.”

Lezer Cor van Heiningen laat weten dat zijn vader in de jaren 50 werkzaam was als berger op de vliegbasis. ,,Ik ken de verhalen daarover nog uit mijn jeugd. En het ging inderdaad geregeld mis in die tijd. Wij woonden in Zeelst waar een soort dorp was voor defensiepersoneel. Alleen in onze straat waren er drie vliegers in één jaar tijd om het leven gekomen.”

