Eerbetoon aan Arnol Kox in Berenkuil: ‘Deze iconische Eindhovenaar heeft dit bijzondere plekje verdiend’

Autobrand in Eindhoven: buurtbewo­ners blussen wagen met tuinslan­gen

9:11 EINDHOVEN - Een auto aan de Jan Hofmeyrstraat in Eindhoven is zaterdagnacht uitgebrand. Er werd een brandbare vloeistof over het voertuig gegoten en de brand is aangestoken met een aanmaakblokje bij de voorbanden.