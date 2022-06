Eerste asielzoekers arriveren bij opvang aan Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, Rode Kruis verzorgt eerste begeleiding

met video Man gespietst aan punt van hek in Eindhoven, eindigt onderstebo­ven aan zijn been

EINDHOVEN - Op de Strijpsestraat in Eindhoven heeft maandagmiddag een man zijn onderbeen gespietst op een hekwerk. Het slachtoffer is met een stuk hekwerk nog in zijn lijf naar het ziekenhuis overgebracht.

6 juni