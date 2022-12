Eerste Eindhovense jongerencentrum in school loopt als een tierelier

EINDHOVEN - Als eerste Jongerencentrum in Eindhoven opent Pitstop een locatie binnen in een school. Het Stedelijk College Eindhoven (SCE) op de Broodberglaan heeft de primeur. De leerlingen zijn super enthousiast

Chandan (12) is een van die enthousiastelingen. Samen met tientallen leerlingen staat hij te trappelen voor de deur. Sinds de opening een paar weken geleden, is hij iedere dinsdag te vinden in de centrale binnenruimte op de begane grond. ,,Het is een heel goed idee, zo leuk. Zo ontmoet je andere kinderen. Je kunt samen gamen, pingpongen en de meisjes kunnen knutselen.”

De Broodberglaan is een buitenlocatie van het SCE Oude Bosschebaan voor Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Een school voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Kinderen van expats, kenniswerkers, maar ook vluchtelingen. Door de enorme toestroom van deze doelgroep is een extra locatie geopend.

Samen chillen

Het is een groep van zo’n tweehonderd leerlingen die een veilige plek, waar ze samen kunnen komen om te chillen, hard kunnen gebruiken. De samenwerking tussen SCE en jongerencentrum Pitstop in de naastgelegen wijk Driehoeksbos bestond al langer. Nu hebben zij de handen in elkaar geslagen en een jongerencentrum gerealiseerd in de school. Het projectplan ‘Scholen als bruisende communities’ vanuit Pitstop.

De ruimte is door de medewerkers van Pitstop opgeknapt om de scholieren een veilige plek te bieden en een huiselijk gevoel te geven. Hangbanken, pingpongtafels en knutseltafels om bezig te zijn onder het genot van frisdrank, chips én fruit met toffe muziek.

Vertrouwen kweken

Jongerenwerker Valesca Boschmans is de coördinator en vertelt dat het project is ontstaan in samenwerking met de gemeente Eindhoven, vanuit de eenzaamheid van jongeren na corona. ,,We zijn begonnen met het leggen van het fundament. Het vertrouwen kweken dat wij er voor hun zijn. Vandaaruit gaan we een relatie opbouwen met de jongeren.”

Het centrum is een plek om te chillen, maar de leerlingen kunnen bij de jongerenwerkers terecht met specifieke hulpvragen. Of dat nou gaat om huiswerk, een thuissituatie of een probleem waar je als puber mee zit. Het wordt gesignaleerd en teruggekoppeld naar school om vervolgens samen hulp aan te bieden.

Quote Deze doelgroep is toe aan sociale contacten. Ze zijn nieuw en hebben vaak geen vrienden Robbert Pieschel

,,Deze doelgroep is toe aan sociale contacten. Ze zijn nieuw en hebben vaak geen vrienden. Wij willen de kinderen een plek bieden na schooltijd waar ze niet bang hoeven te zijn, kunnen chillen en vrienden maken”, alsdus Robbert Pieschel, teamleider EOA van SCE. Het is een plek waar de jongeren elkaars cultuur, normen en waarden leren kennen. Er bevinden zich rond de vijftig nationaliteiten. ,,De school biedt de ruimte ook aan de scholieren om het wereldburgerschap te ervaren, hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen.”

Het jongerencentrum houdt voorlopig een middag de inloop. Bij succes is in de toekomst uitbreiding mogelijk, maar het is ook zeker de bedoeling dat de jongeren het jongerencentrum op de Grand Combin bezoeken.

Dat het nu al een succes is blijkt uit de grote hoeveelheden leerlingen die zich dinsdags melden. Boschmans: ,,We zijn verbaasd hoe hard het gaat. In de zeventig jongeren zien we terugkomen. Ze zijn heel enthousiast en waarderen het.”