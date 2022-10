Eerste lustrum Percussion in Theatre (PIT) is een thuiswedstrijd voor Budelse slagwerkgroep

Voor het eerst wordt het slagwerkspektakel gehouden in het vaste repetitie-onderkomen, de theaterzaal van De Borgh in Budel. Vanwege de mogelijkheden op het gebied van licht en geluid vonden de eerste vier edities van PIT plaats in Cinema Walburg en evenementenhal De Posthoorn in de Belgische buurgemeente Hamont.

Thuiswedstrijd

De slagwerkers van EMM zijn blij met de ‘thuiswedstrijd’ in de nieuwe Budelse theaterzaal. ,,We willen onze optredens zo laagdrempelig mogelijk maken”, vertelt Joke Rooyakkers van de percussiegroep van EMM. Collega-slagwerker Twan van Vlierden: ,,Het grote voordeel is dat we nu niet ver met onze instrumenten hoeven te sjouwen. Waar wij normaal twee keer met een vrachtwagen op en neer moeten rijden, rollen we nu alles meteen het podium op.”

Percussion in Theatre (PIT) valt niet te vergelijken met de optredens van het vroegere tamboerkorps. Sommige mensen hebben bij slagwerkers nog het beeld van het oude trommelkorps op straat, maar dat imago hebben we echt van ons afgeschud, aldus Van Vlierden.

Door de uitbreiding van het instrumentarium met melodisch slagwerk, zoals vibrafoons en marimba’s, is het mogelijk om een veel breder repertoire ten gehore te brengen, waaronder ook popnummers. ,,We hebben het geluk dat de vereniging bereid is om te investeren in de slagwerkafdeling. En als er een nieuwe editie van PIT aan zit te komen, dan is dat vaak het juiste moment om het bestuur om iets extra te vragen”, lacht Rooyakkers.

Bijna vijftig muzikanten

De slagwerkers krijgen bij de nieuwste reeks PIT-concerten versterking van een combo en de solisten Luca Bruijnaers, Silke van Niel en Lenneke Brussé. In totaal staat het gezelschap, inclusief de jeugdleden van EMM, met bijna vijftig mensen op het podium. De purcussiegroep staat tijdens de avondvullende voorstelling opnieuw onder leiding van dirigent Guido Pouwels.

Slagwerker Paul Vlassak: ,,PIT is echt ons ding, we kunnen bijna alles zelf bepalen.” Er is veel actie en interactie. Ook zijn er optredens van kleine groepjes muzikanten. En daarnaast is er ruimte voor de lach.

De avondvoorstellingen zijn al uitverkocht.

Wel wordt het voor de Budelse muzikanten steeds moeilijker om zichzelf te overtreffen. Rooyakkers: ,,We zijn als een van de eerste slagwerkafdelingen in de regio met dit soort concerten begonnen. Langzamerhand zijn wij door het standaardmateriaal heen. Daarom laten we veel nummers speciaal voor ons herschrijven.”

Uiteenlopend repertoire

Er worden ruim twintig nummers ten gehore gebracht, waaronder een Phil Collins-medley, het nummer ‘Door de wind’ van Miss Montreal en het slagwerkstuk ‘Robin Hood, met Remco Ras als verteller. De acts lopen uiteen 2 tot liefst 26 minuten.

De avondvoorstellingen op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober zijn inmiddels uitverkocht. Na de optredens is er een afterparty. Alleen voor de extra matineevoorstelling op zaterdag 29 oktober (aanvang: 14.00 uur) zijn nog plaatsen beschikbaar. Tickets kosten 17,50 euro, 12,50 voor 60-plussers en zijn gratis voor basisscholieren. Kaarten zijn te koop op maandag 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in De Borgh of via info@harmonie-emm.nl.