Eerste nieuwe klant, maar nieuw VDL Nedcar is er nog lang niet

Theaterfes­ti­val De Parade in Eindhoven afgetrapt; eerste festival dit coronajaar in Zuid-Nederland

18 juni De 30ste editie van De Parade werd vrijdagavond afgetrapt in Eindhoven, naast het Parktheater. Het was de eerste keer dat het bekende theaterfestival Brabant aandeed. Het is het eerste festival in Zuid-Nederland in dit coronajaar. De Parade in Eindhoven vindt dit jaar in afgeslankte vorm plaats vanwege de coronamaatregelen. De tent De Reizende Schouwburg blijft nog tot en met 27 juni in Eindhoven staan. Per dag is er plek voor 150 bezoekers. Die kunnen een pakket boeken met diner, of een matinee. Op het programma onder meer de cabaretiers Remko Vrijdag en Rutger de Bekker en Het Zuidelijk Toneel.