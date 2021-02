Eerste relschopper Eindhoven krijgt zes maanden cel voor ‘verwerpelijk gedrag tijdens oorlogssituatie’

Grotere stembu­reaus, maar geen dri­ve-throughs

3 februari EINDHOVEN - Dat het een ongebruikelijke verkiezing zal worden staat buiten kijf, dus hoe gaan de stembureaus in onze regio eruitzien op 17 maart? In Eindhoven in ieder geval niet als een drive-through, want daarvoor wordt volgens de gemeente het stemformulier te groot.