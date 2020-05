Eerste winkels in binnenstad Eindhoven vallen om, andere besluiten zelf te stoppen

Het mag dan steeds drukker worden in de winkelstraten, voor sommige ondernemers was de klap van de afgelopen maanden toch te hard. Bang voor een kaalslag hoeven we volgens Mark van Zwam van RSP Makelaars echter niet te zijn. ,,Er vallen winkels om maar de vraag naar winkelpanden is er zeker ook nog. Voor een aantal panden hebben we al een nieuwe huurder en we hebben meer dan tien partijen die wachten tot het juiste pand vrijkomt."