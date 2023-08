Eerstejaars studenten overspoelen de stad: ‘Eindhoven leek me leuker dan Delft, en de mensen ook’

INTERVIEW Bosz kan dit PSV-team opstellen en doet niet aan mentale spelletjes tegen Rangers: ‘Dat helpt ons niks’

Revanche nemen voor vorig jaar? De tegenstander nu wel pijn doen? Trainer Peter Bosz van PSV geloofde maandag in Glasgow niet in dat soort teksten tijdens de persconferentie op de dag voor het duel met Rangers FC. Een van beide ploegen kan zich in de play-offs van het toernooi om de Champions League plaatsen voor het hoofdtoernooi, wat een forse financiële impuls voor clubs betekent. Vorig jaar was dat Rangers, nu wil PSV alsnog toeslaan.