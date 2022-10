Eigenaar Groene Toren wil bijna drie ton schadevergoeding voor parking die niet altijd bruikbaar was

Full Colour Innercir­cle zorgt voor on-Eindhovens clubgevoel

EINDHOVEN – Faithless zong het al:God is a DJ. Vrijdagavond was Eindhovenaar Job Smeltzer, alias La Fuente, de DJ in de tot evenementencentrum omgebouwde Paterskerk. Op zijn eigen avondvullende show Full Colour Innercircle. Het evenement trok zo’n 1000 bezoekers.

