Eigenaren van Eindhovens adviesbureau opgepakt voor fraude met half miljoen euro aan subsidies

Het onderzoek naar de fraude met een bedrag van een half miljoen euro is in handen van het Europese Openbaar Ministerie. Een van de mannen werd in Eindhoven aangehouden, de ander in Roermond.

Verdubbeling op facturen

‘In meerdere gevallen verdubbelde dit adviesbureau vermoedelijk de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden op hun facturen’, aldus de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo werden de subsidies opgedreven. Het adviesbureau maakte vermoedelijk gebruik van contrafacturen om de fraude te verbergen. ‘Op die manier is subsidie geclaimd uit het Europees Sociaal Fonds waar geen of minder recht op zou zijn.’

Het adviesbureau in kwestie is al failliet, maar de Nederlandse Arbeidsinspectie besloot om de eigenaren alsnog aan te houden. Ook zijn er twee doorzoekingen geweest in Eindhoven en het Belgische Hamont-Achel. Daarbij zijn laptops, telefoons, harde schijven, administratie en dure horloges in beslag genomen. Op een woning in Hamont-Achel is beslag gelegd.