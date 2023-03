Eind dit jaar is de nieuwe fietsverbinding De Run-High Tech Campus klaar

Het is kort na 10.00 uur als wethouder Jeroen Rooijakkers in een flinke maat veiligheidsschoenen stapt en een veiligheidshesje aantrekt. Even later trekt hij als kraanmachinist in spe een zeil van een informatiebanner ter hoogte van de Run 4220. De actie markeert de start van de aanleg van een fietsverbinding tussen De Run en de High Tech Campus in Eindhoven.

,,Veldhoven groeit, niet alleen door De Run en ASML, maar ook door de High Tech Campus. Er zijn steeds meer verkeersbewegingen tussen deze twee plekken. En daarom is een snelle en veilige fietsverbinding belangrijk. Dat is niet alleen gezond, maar ook beter voor het milieu. En deze nieuwe fietsverbinding zorgt voor minder autoverkeer op de Kempenbaan”, aldus de Veldhovense wethouder met onder meer mobiliteit in zijn portefeuille.

De fietsverbinding is één van de acties uit een maatregelenpakket dat opgesteld is door de gemeente Veldhoven samen met partners gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid. Met het pakket wil de gemeente de bereikbaarheid van De Run verbeteren en in de toekomst garanderen. Fietsers zijn een belangrijke doelgroep. ,,Fietstellingen van de afgelopen jaren laten hier een gemiddelde van 2350 fietsers per dag zien gedurende de maanden waarin het meest gefietst wordt. Uiteindelijk wordt er een groei naar 3250 tot 3500 fietsers per dag verwacht op dit tracé”, meldt Ravin Ramcharan, projectleider bij de gemeente Veldhoven desgevraagd. Omdat het bestaande fietspad niet meer voldoet aan de normen, wordt dat nu aangepakt.

Vertraging opgelopen

De aanleg van een snelle fietsverbinding speelt al sinds 2017. Door onder meer bezwaarprocedures tot aan de Raad van State heeft het project de nodige vertraging opgelopen. Op 31 augustus 2022 wees de Raad van State de bezwaren af en was het bestemmingsplan onherroepelijk.

Het deel op Veldhovens grondgebied loopt vanaf het kruispunt met het MMC tot aan de onderdoorgang N2/A2 (Ulenpas). Inmiddels is al begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. BAM-infra BV voert de werkzaamheden uit op het circa 800 meter lange traject.

Rood asfalt

Aan de zuidkant van de Run 4200 wordt een dubbelzijdig fietspad van rood asfalt aangelegd met een breedte van 4,5 meter. Bij bedrijven die aan de kant van het fietspad gevestigd zijn, komen opstelstroken. Die komen voort uit zorgen over de veiligheid die werden geuit tijdens een samenspraakbijeenkomst in augustus 2019. Door de ruime opstelstroken wordt het zicht op het fietspad voor auto’s en vrachtwagens zo overzichtelijk mogelijk en kunnen fietsers veilig oversteken. Door de aanleg van opstelstroken verschuift de rijbaan een stuk. Aan de noordzijde van de weg komt een wandelstrook. Dit maakt het lunchwandelen op het bedrijventerrein verder mogelijk.

Om regenwater op te vangen wordt een aantal wadi’s langs de weg aangelegd. Ook worden er tientallen bomen en heesters geplant aan beide zijden van de weg. Eind van dit jaar moeten de werkzaamheden zijn voltooid. Meer informatie op veldhoven.nl/nieuwefietsverbinding.