Einde oefening voor ‘ploppaaltjes’ in Helmond, maar het voetgangersgebied inrijden wordt een dure grap

Chinees restaurant in Eindhoven verhuist na 50 jaar; straks alleen nog afhaalge­rech­ten

EINDHOVEN - Chinees-Indisch restaurant Hang Chow zat vijftig jaar op dezelfde plek in Eindhoven. Het verlaat nu het Gerardusplein om even verderop in de Winkelstraat als afhaalrestaurant verder te gaan. Een optelsom van gebeurtenissen brachten eigenaar Sue Zheng (55) tot dit besluit.