Eindelijk kan het weer: inschrijving Lampegatse Optocht is geopend

Q-kappers verdwijnt uit winkelcen­trum De Bus in Waalre

WAALRE - Na vijftien jaar verdwijnt Q-Kappers uit winkelcentrum de Bus. De Waalrese salon gaat in april samen met de andere zaak van eigenaar Remco van Oosterom: House of Hair NO1. Naar verwachting neemt de Lidl de ruimte in.

23 januari