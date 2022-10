Eindelijk woningen op braakliggend terrein Mainelaan; Trudo gaat sociale huurappartementen bouwen

Update Flinke schade door brand in garage bij woning in Eindhoven

EINDHOVEN - Aan het Siriuspad in Eindhoven woedde maandagmiddag kort een brand. Inmiddels is die onder controle. Dat meldt de brandweer. Die schaalde rond 14.30 uur op naar middelbrand. Er is niemand gewond geraakt maar de schade is flink.

10 oktober