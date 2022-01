Eindhoven aan zee? Verspreking in NOS Journaal zorgt voor hilariteit op Twitter

Een Twitter-gebruiker uit Eindhoven kan wel lachen om de blooper. ,,Eindelijk is Eindhoven ook weer eens in het nieuws.” Tot slot doet ook schrijver en cabaretier Wim Daniëls een duit in het zakje. ,,Het NOS-journaal repte over een schip dat ‘voor de kust van Eindhoven’ in de problemen was geraakt. Vlak bij de badplaats Aarle-Rixtel zeker, waar je dan staand op de duinen achter mijn geboortehuis goed zicht had op het schip. En anders wel vanuit de vuurtoren van Helmond.”