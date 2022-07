Eindhoven Airport kan terminal gaan uitbreiden, provincie verstrekt lening van 55 miljoen

met video Eindho­venaar (56) opgepakt in verband met dubbele moord in België: ‘Vorige week stond hij hier de heg nog te snoeien’

EINDHOVEN - Een 56-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden als verdachte van een dubbele moord in België. De slachtoffers zouden neef en nicht van elkaar zijn. De verdachte is volgens Belgische media de ex-man van de omgekomen vrouw. De politie doet onderzoek in zijn woning aan de Borgerhoutlaan.

