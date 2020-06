Eindhoven Airport komt na drie maanden stilte weer tot leven

Code oranje of niet, Eindhovens bureau biedt reizen aan naar groot festival in Servië: ‘Bezoeker moet zelf besluiten’

19 juni In Nederland is met verbazing gereageerd op het feit dat het vierdaagse Exit Festival in Servië, vorig jaar nog goed voor 200.000 bezoekers, in augustus ‘gewoon’ doorgaat. Ondanks code oranje zijn bij evenementenbureau Party in Belgrade in Eindhoven reizen - inclusief festivaltickets - te boeken naar Novi Sad, de stad waar het vierdaagse dancefestival wordt gehouden. ,,Het is aan de bezoeker om een wijs besluit te nemen.”