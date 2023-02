Eindhoven Airport krijgt er een parkeergarage bij, maar hij is wel derdehands

Volgens een woordvoerster van de luchthaven is de vijfdeks garage nodig, omdat er momenteel een tekort is aan parkeercapaciteit. De ‘derdehands’ garage wordt gerenoveerd. Zo komt er een geheel nieuw lifthuis, in de stijl van de naastgelegen parkeergarage P4. De garage is vooralsnog ‘tijdelijk’: er is een vergunning afgegeven voor tien jaar.