Eindhoven Airport voorziet een tweede dip; luchthaven doet weer beroep op noodsteun

Baanver­lies komt in regio nu nog minder hard aan

24 augustus EINDHOVEN - De werkloosheid mag dan in de afgelopen maanden ook in de regio fors zijn opgelopen, Zuidoost-Brabant blijft in de coronacrisis nog enigszins gespaard ten opzichte van bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam en omgeving. Daar neemt het aantal mensen dat is aangewezen op een WW-uitkering veel harder toe dan in de Brainport-regio.