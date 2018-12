Eindhoven Airport: zondag geen vluchten meer vanwege mist

De problemen ontstonden rond 12.00 uur in de middag. Sindsdien zijn vluchten in de richting van Gdansk, Bologna, Milaan, Wroclaw, Porto, Sofia, Krakau en Varna al definitief geschrapt. Reizigers in de richting van Catania en Praag kunnen in ieder geval rekenen op flinke vertraging. ,,Naar verwachting worden ook de andere vluchten gedurende de rest van de operationele dag geannuleerd”, zegt een woordvoerder.



De situatie is zondag in de namiddag behoorlijk chaotisch op Eindhoven Airport. Mensen proberen hun vluchten om te boeken maar dat kan alleen online, weet een aanwezige reiziger. Vanaf 12 uur 's middags zijn alle vluchten gecanceld op een Transavia vlucht naar Praag na. Die vlucht zou om 13.45 uur vertrekken, maar is pas om 16.22 uur echt de lucht ingegaan.