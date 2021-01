Eindhoven als oorlogsgebied: hoe een illegale demonstratie ontaardde in een ware veldslag

Delicates­sen­zaak weer open na ontspoorde mondkapjes­con­tro­le

24 januari EINDHOVEN - Delicatessenwinkel Delicious Store in Eindhoven is sinds zaterdag weer open. De zaak aan de Kleine Berg werd twee weken geleden op last van burgemeester Jorritsma gesloten, na een compleet uit de hand gelopen mondkapjescontrole. Daarbij mishandelde de eigenaar een agent.