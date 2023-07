Eindhoven doet aangifte na bekladding nieuw regenboogkunstwerk

Column Neuriënd over ‘sweet Caroline’ had ik ineens intens medelijden met Mark Rutte

Het is een achtbaan van emoties, zo’n politieke crisis. Terwijl ik Mark Rutte maandag live op tv hoorde zeggen waar ik en met mij, volgens de peilingen, driekwart van Nederland op had gehoopt, werd ik toch even overvallen door intens medelijden.