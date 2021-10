‘Eindhoven en Helmond doen undercover onderzoek bij moskeeën’

De gemeenten die opdracht gaven tot zo’n onderzoek zijn onder meer Rotterdam, Eindhoven, Helmond en Zoetermeer. Onder andere Utrecht haakte af wegens twijfels over de onderzoeksmethode.

Experts zeggen tegen de krant dat deze vorm van onderzoek verboden is. De onderzoeken worden volgens NRC betaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV bracht gemeenten in contact met het bedrijf NTA, een adviesbureau dat de overheid over radicaliseringskwesties informeert.