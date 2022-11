Eindhoven gaat 400 asielzoekers langdurig opvangen, ‘morele plicht van vijfde stad van het land’

Eerste asielzoe­kers arriveren bij opvang aan Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, Rode Kruis verzorgt eerste begelei­ding

EINDHOVEN - Vanaf vrijdag arriveren de eerste asielzoekers in de nieuwe vluchtelingenopvang aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Dat is bijna twee maanden later dan gepland.

12 juni