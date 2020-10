Eindhoven gepolst voor Formule E-race in 2021; geen vrees voor strijd met Rotterdam

Ravage en verkeers­cha­os na meerdere botsingen in Eindhoven: ‘Wonder dat niemand gewond is geraakt’

24 oktober EINDHOVEN - Meerdere automobilisten zijn zaterdagmiddag op elkaar gebotst aan de Piuslaan in Eindhoven. Volgens een getuige waren er verschillende aanrijdingen in korte tijd. Gevolg: vijf auto's in de prak en een grote chaos op de weg.