Eindhoven heeft hulp rond huiselijk geweld beter op orde, verbeterplan valt goed bij toezichthouder

EINDHOVEN - Eindhoven heeft de hulpverlening aan gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld beter op orde. Dat concludeert het Toezicht Sociaal Domein (TSD) na een evaluatie van het verbeterplan dat Eindhoven maakte in samenwerking met onder meer Veilig Thuis en WIJeindhoven.

In 2018 startte het TSD een onderzoek naar de onderlinge samenwerking van lokale netwerken in Nederland. Rond situaties waarbij Veilig Thuis de zorg overdraagt aan lokale (wijk)teams. In deze regio deed Eindhoven op eigen initiatief mee aan het onderzoek. De gemeente wilde hiermee inzicht krijgen in wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn.

Niet acute situaties

De conclusies van dat rapport werden in maart 2020 gepubliceerd. Volgens het TSD had Eindhoven de basis redelijk op orde. Winst was er vooral te behalen rond de niet acute situaties. En dan vooral het goed informeren en betrekken van partijen die betrokken blijven bij het gezin na het stoppen van de hulp vanuit Veilig Thuis.

Andere aandachtspunten waren de wachtlijsten voor gespecialiseerde hulp en ouderenzorg, de onderlinge informatiedeling tussen bijvoorbeeld Veilig Thuis, WIJeindhoven en de gemeente en het meten van de effecten van de hulpverlening.

Verbeterplan

De aanbevelingen van het TSD vielen samen met de wereldwijde uitbraak van corona en daardoor liep het verbeterplan vertraging op. Uiteindelijk kwam er toch een verbeterplan met twintig acties die direct werden opgepakt. Onder meer rond de overdracht tussen betrokken partijen en het organiseren van themabijeenkomsten.

In januari 2021 werd er een kernteam opgericht met medewerkers van Veilig Thuis, WIJeindhoven, de gemeente en Fontys. In gezamenlijkheid werd een verbeterplan opgesteld en een plan van aanpak ouderenmishandeling. Wat betreft dat laatste richt dit zich op het beter en eerder signaleren van deze vorm van mishandeling. Door het doorbreken van het taboe en het verstevigen van het netwerk rondom deze inwoners.

Kindermishandeling

Parallel aan het verbeterplan van het kernteam wordt er in samenwerking met andere gemeenten in de regio gewerkt aan een meerjarenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het TSD is positief over de stappen die in Eindhoven zijn gezet. De verbeterpunten zijn opgepakt en de gemeente en andere betrokken organisaties hebben goede resultaten behaald. Vooral de samenwerking tussen al die partijen wordt geprezen door het TSD.

Meer stappen zetten

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het Eindhovense college dat het ook de komende jaren stappen wil blijven zetten. Met als doel een stad waar inwoners zich veilig voelen. In de stad, in hun wijk en achter de voordeur.