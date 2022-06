Eindhoven introduceert de ‘stadsgezant’: is het een breekijzer, pseudowethouder of excuustruus?

recensie Winnaar (14) van Archipel-con­cours vertelt nu al het verhaal achter de noten

EINDHOVEN - De winnaar van het negende Archipel Muziekconcours 2022 in het Muziekgebouw Eindhoven is de veertienjarige pianist Ethan van der Velden uit Alphen aan de Rijn. Tweede werd fluitiste Sarah van der Lijke (15) uit De Steeg, derde viool/cello-duo Femke Chu (18) en Lidwien Kuijper (17) uit Eindhoven. De winnaar kwam, zag en nam voor zich in met pianostukken van Grieg, Mozart en Scarlatti.

