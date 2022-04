Eindhoven kleurt blauw van uitzinnige Leicester City-fans voor wedstrijd tegen PSV, twee aanhoudingen voor opstootjes

VOORUITBLIK Dit is hoe PSV het kan aanpakken tegen Leicester City

Wat in de uitwedstrijd van PSV bij Leicester City vorige week opviel, was dat de Eindhovenaren minder doldriest ten aanval trokken dan in een aantal eerdere duels in dit seizoen. Je zou kunnen zeggen dat PSV het ‘realistischer’ aanpakte in een internationale wedstrijd, nadat de ploeg eerder tegen bijvoorbeeld Real Sociedad geslacht werd bij een aantal omschakelingen. Kan PSV ook in een thuisduel iets lager op het veld verdedigen?

14:38